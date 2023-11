René Benko: Immobilienkönig a. D.

Der "Spiegel" nennt ihn den Ösigarchen: René Benkos rasanter Aufstieg zum Immobilienkönig endet krachend und polternd. Sogar Ex-Kanzler Sebastian Kurz soll er noch Geld schulden.

Es gibt wohl kaum jemanden im Land, der die lange Nullzinsphase derart zu nutzen wusste wie der Schulabbrecher aus Tirol: René Benko baute in 20 Jahren ein Imperium auf, das luxuriöse Immobilien wie das Chrysler-Building in New York, das Goldene ...