Es kam für die Signa letztlich wie es kommen musste. In kritischen Situationen gibt es einen Punkt, an dem man sich ins Unvermeidliche fügen muss.

Nachdem die Kerninvestoren der Signa klar gemacht hatten, dass sie nicht bereit sind, weiteres Geld einzuschießen, ruhte die letzte Hoffnung auf einem Finanzinvestor, der sich seine Rolle als Retter in der Not teuer hätte bezahlen lassen. Am Ende war wohl ...