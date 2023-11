Signa Holding von René Benko meldet Insolvenz an

Die Geschäftsführung der Signa Holding bringt Antrag auf Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung ein.

Auch der letzte Versuch der Signa, kurzfristig Geld aufzutreiben, ist gescheitert. Daher bleibt nur mehr der Gang zum Insolvenzgericht. Am Mittwoch gab Signa bekannt, dass "die Geschäftsführung der SIGNA Holding GmbH heute einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung für die SIGNA Holding GmbH beim Handelsgericht Wien einbringen wird". Darüber hinaus werde ein Antrag auf Annahme eines Sanierungsplans gestellt. Ziel seien die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens.

Signa erklärt die Ursachen vor allem mit den Problemen im Retailbereich. Es sei bekannt, dass vor allem der stationäre Einzelhandel in den letzten Jahren aufgrund externer Faktoren in Europa wirtschaftlich stark unter Druck geraten ist. Die Investitionen in diesem Bereich hätten "nicht den erwarteten Erfolg gebracht".

Darüber hinaus hätten sich auch im Immobilienbereich "in den letzten Monaten externe Faktoren negativ auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt". Trotz erheblicher Bemühungen sei es nicht gelungen, die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung in ausreichendem Maße sicherzustellen. Daher beantrage die Signa Holding GmbH ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Gemeinsam mit dem zu bestellenden Sanierungsverwalter wolle man eine Neuordnung der eigenen Aufgaben und der eigenen Verbindlichkeiten erreichen, schreibt die Signa weiter. Dabei wolle man die Werthaltigkeit der Beteiligungen erhalten.