Diese österreichische Mannschaft lässt uns träumen

Das Fußballjahr 2023 war für das ÖFB-Team ein voller Erfolg. Was im März mit einem 4:1 in der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan begonnen hatte, wurde am Dienstag mit einem Highlight abgeschlossen. Es war zwar nur ein Testspiel, aber ein Sieg gegen den Erzrivalen Deutschland tut der österreichischen Fußball-Seele immer sehr, sehr gut. Kapitän David Alaba und Co. haben einmal mehr gezeigt, dass sie sich unter Teamchef Ralf Rangnick vor keinem Gegner mehr fürchten müssen. Das macht Hoffnung auf ein rot-weiß-rotes Sommermärchen bei der EM 2024 in Deutschland.

Mit großen Erwartungen ist Österreich in den vergangenen Jahrzehnten zwar schon oft zu Turnieren gereist - leider wurde man diesen häufig nicht gerecht. Dieses Mal ist die Ausgangslage anders: Die Mannschaft strotzt vor Selbstvertrauen, kann den Plan des Trainers immer besser umsetzen und hat die Qualität, um den Favoriten auf Augenhöhe zu begegnen. Mit dem nötigen Turnier-Glück wird es bei der Euro weit gehen.