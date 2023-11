"Oh, wie ist das schön"- ÖFB-Elf besiegt Deutschland

Gregoritsch belohnte sich nicht

Nach zwei perfekten Zuspielen hätte Michael Gregoritsch Österreich früh in Führung bringen müssen, doch der Angreifer war allein vor dem DFB-Tor nicht kaltschnäuzig genug (12. und 16.). Dass das ÖFB-Team unter Rangnick aber nicht nur pressen, sondern auch richtig gut kombinieren kann, zeigte es in der 29. Minute. Nach einem Spielzug über mehrere Stationen ließ Marcel Sabitzer seinen Gegenspieler stehen und vollendete aus rund 13 Metern mit einem Flachschuss ins kurze Eck - 1:0.

Wer spätestens jetzt eine Reaktion des viermaligen Weltmeisters erwartete, wurde enttäuscht. Die Truppe von Julian Nagelsmann lieferte eine erschreckende erste Halbzeit ab. In der Defensive viel zu fehleranfällig, die Offensive rund um die hochdotierten Stars Kai Havertz, Leroy Sané und Serge Gnabry kam überhaupt nicht zur Geltung. Und so hatte Österreich wenige Mühe, die verdiente 1:0-Führung in die Pause zu bringen.