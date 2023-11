ÖFB-Team nach Gala gegen Deutschland voller Euphorie: "Es ist nicht einfach gegen uns zu spielen"

Das Länderspieljahr endete für das österreichische Fußball-Nationalteam mit einem Paukenschlag: Kapitän David Alaba und Co. feierten nach einer herausragenden Vorstellung einen 2:0-Sieg gegen Deutschland und blicken nun optimistisch Richtung EM 2024.

"Es war etwas Besonderes, wir wollten den Fans einen Sieg schenken, eine überzeugende Leistung bringen, die in den Köpfen hängen bleibt. Wenn man die 90 Minuten sieht, war es absolut verdient, das Spiel kann auch höher ausgehen", jubelte Marcel Sabitzer, der die ÖFB-Elf in der ersten Halbzeit in Führung gebracht hat. Von Minute eins an war Österreich gegen den viermaligen Weltmeister die klar bessere Mannschaft. Während die DFB-Elf die nächste enttäuschende Leistung zeigte, konnte Österreich von Minute eins an glänzen. Hinten machten Kapitän David Alaba und Co. die Offensivbemühungen des Gegners ohne große Mühe zunichte, vorne erwiesen sich die ÖFB-Offensivkräfte spielfreudig.

Lob von Teamchef Ralf Rangnick

"Die Mannschaft hat gegen den Ball wirklich hervorragend gespielt, nichts zugelassen. Mit dem Ball haben wir auch viel gut gemacht. Insgesamt war es ein Spiel, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir gegen eine Mannschaft wie Deutschland gewinnen, verdient gewinnen, dann ist es immer etwas Besonderes", freute sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nach dem Prestigeerfolg gegen sein Heimatland. Während sein ehemaliger Schützling Julian Nagelsmann in der Heimat nach der zweiten Niederlage in seinem vierten Spiel als DFB-Teamchef bereits in der Kritik steht, liegt Rangnick die österreichische Öffentlichkeit zu Füßen. Und der Trainerfuchs blickt optimistisch Richtung EM 2024 in Deutschland: "Wenn wir so bei einem Turnier spielen, ist es nicht einfach, gegen uns zu spielen. Es war trotzdem nur ein Testspiel, richtig ernst wird es im Juni. Wir haben trotzdem die Benchmark noch einmal höher gesetzt heute."

Paukenschlag nach erfolgreicher EM-Qualifikation

Besser hätte das Länderspieljahr auch für Xaver Schlager nicht enden können: "Das war ein super Abschluss des Jahres. Besser hätten wir es uns nicht vorstellen können. Der letzte Eindruck von uns ist jetzt einmal gut. Es war eine super Leistung. Für das nächste Jahr heißt das gar nichts, wir fangen dann wieder bei null an. Aber heute genießen wir einmal den Tag." Das nächste Highlight steht für die Kicker und die Fans bereits am 2. Dezember auf dem Programm: In Hamburg werden die Gruppen für die Europameisterschaft ausgelost. In der aktuellen Verfassung braucht sich das ÖFB-Team vor keinem Gegner fürchten. Fakt ist aber auch, dass es alle Topspieler brauchen wird, um eine starke Endrunde spielen zu können. Nur wenn die Leistungsträger Alaba, Alexander Schlager, Konard Laimer, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, wird man die europäische Topnationen fordern können.



Katzenjammer in Deutschland

"Es gibt Dinge, wo wir ansetzen müssen. Es geht nur über extrem harte Arbeit und auch über deutsche Tugenden, das ist Fakt. Wir können nicht in Schönheit sterben. Wir werden auch im Sommer keine Verteidigungsmonster werden. Die Mannschaft ist nicht befreit. Wir sind nicht diese Einheit, die wir außerhalb auf dem Platz sind. Wir strotzen nicht vor Selbstvertrauen, das ist einfach Fakt. Das liegt auf der Hand, wenn man die letzten Jahre sieht", analysierte Teamchef Nagelsmann, der nur noch sieben Monate Zeit hat die Mannschaft für die Heim-EM wieder auf Vordermann zu bringen. In der aktuellen Verfassung ist selbst das Überstehen der Gruppenphase schwer in Gefahr.