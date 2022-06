Fuhrmann nominierte 23 plus zwei Spielerinnen für die EURO

Teamchefin Irene Fuhrmann hat ihren finalen Kader für die Europameisterschaft in England bekannt gegeben. Zu den 23 nominierten Spielerinnen kommen zwei "Back-up-Spielerinnen", die die Reise mitmachen werden.

SN/gepa pictures Das Nationalteam der Frauen beim Training.

Das ist der EURO-Kader des ÖFB-Teams:

TOR: KRESCHE Isabella (spusu SKN St. Pölten/2 Länderspiele), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/2), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/79)

ABWEHR: DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/5/1 Tor), GEORGIEVA Marina (SC Sand/GER/13/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/85/10), NASCHENWENG Katharina (TSG 1899 Hoffenheim/GER/30/3), SCHIECHTL Katharina (SV Werder Bremen/GER/62/8), SCHNADERBECK Viktoria (Tottenham Hotspur/ENG/80/2), WENNINGER Carina (AS Roma/ITA/116/6), WIENROITHER Laura (Arsenal WFC/ENG/23/1)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/55/9), EDER Jasmin (spusu SKN St. Pölten/55/1), FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/92/16), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/17/5), HÖBINGER Marie-Therese (FC Zürich/SUI/19/5), PLATTNER Maria (1. FFC Turbine Potsdam/GER/9/4), PUNTIGAM Sarah (1. FC Köln/GER/120/18), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/96/13)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/79/43), ENZINGER Stefanie (spusu SKN St. Pölten/30/6), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/8/1), MAKAS Lisa (FK Austria Wien/71/19)

"Gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen"

"Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen gefunden", sagte Fuhrmann. Von den "Veteraninnen" der erfolgreichen EM 2017 fehlt Virginia Kirchberger, die nach einem Schien- und Wadenbeinbruch erst vor Kurzem wieder ins Training eingestiegen ist. Sie ist aber als "Back-up-Spielerin" mit in England, um im Fall einer Verletzung oder Erkrankung sofort nachrücken zu können. Auch Annabel Schasching wird in dieser Rolle dem Tross angehören. Anders als bei den Männerteams, die mit einem größeren Kader zur Weltmeisterschaft nach Katar fahren können, blieb die Teamgröße bei den Frauen unverändert. Fuhrmann will aber für etwaige Ausfälle gerüstet sein und Ersatz im Notfall praktisch direkt verfügbar haben.

Routinierte Salzburgerinnen im Kader

Aus Salzburg sind die Routiniers Sarah Zadrazil, Laura Feiersinger und Stefanie Enzinger mit im Kader. Wie erwartet schaffte es Katja Wienerroither nicht ins EURO-Team. Die 20-jährige Eugendorferin war einen Großteil des Frühjahrs mit einer Syndesmoseband-Verletzung außer Gefecht gewesen. Ebenfalls noch von der Liste gestrichen wurden Julia Magerl und Mariella El Sherif.