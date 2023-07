Matthias Jaissle wird Red Bull Salzburg verlassen

Nach SN-Informationen verlässt Trainer Matthias Jaissle nach zwei Jahren in Salzburg den Verein und wird ein Angebot des saudi-arabischen Clubs Al-Ahli annehmen. Allerdings müssen noch Verhandlungen bezüglich der Ablösesumme geführt werden, denn der Deutsche besitzt in seinem Vertrag, der noch bis 2025 läuft, keine Ausstiegsklausel. Die Ablösesumme wird sich in zweistelliger Millionenhöhe bewegen, denn bei Red Bull Salzburg ist man nicht gut auf Jaissle zu sprechen. Der hatte nämlich am vergangenen Donnerstag bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz kein Bekenntnis zu Red Bull Salzburg abgegeben.

Gerhard Struber ist Topkandidat

Erster Kandidat als Trainernachfolger wird der Salzburger Gerhard Struber, zuletzt Trainer bei Red Bull New York, gehandelt. Struber soll bereits in Salzburg einen Vorvertrag unterschrieben haben. Oder es kommt noch ein prominenterer Mann: Oliver Glasner und Ralph Hasenhüttl - beide mit Salzburg-Vergangenheit - sind zur Zeit ohne Club.

Nächster schmerzvoller Abgang für Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg verliert damit nach Sportdirektor Christoph Freund, der mit 1. September zum FC Bayern München wechselt, auch noch seinen Cheftrainer.