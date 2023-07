Red Bull Salzburg: Trainer Matthias Jaissle bleibt bei den Bullen - Wechsel nach Saudi-Arabien kein Thema

Die Aufregung bei den Fans von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg war in den vergangenen Tagen groß: Mehrere internationale Medien berichteten, dass Erfolgstrainer Matthias Jaissle den Verein Richtung Saudi Arabien verlassen wird. Der Trainer gab sich am Donnerstag beim Thema Zukunft, wie gewohnt, wortkarg, wird dem Verein aber erhalten bleiben.

Wenige Tage vor dem Bundesliga-Start in Altach (Samstag, 19.30 Uhr) wurde Salzburg-Trainer Matthias Jaissle mit Al-Ahli SFC aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Es war sogar die Rede, dass sich der Deutsche mit dem Club bereits über die Vertragsdetails einig sein sollte. Die Anhänger der Mozartstädter können aber aufatmen: Jaissle wird auch in der kommenden Saison auf der Salzburger Trainerbank sitzen. Auf die Gerüchte angesprochen, zeigte sich der 35-jährige Deutsche aber, wie gewohnt, zugeknöpft: "Ich bleibe meiner Linie treu und werde mich zu Gerüchten über Spieler, Sportdirektoren oder meine Person nicht äußern." Laut SN-Informationen aus dem Umfeld von Red Bull Salzburg gab es eine Anfrage aus Saudi-Arabien, Jaissle zieht es aber vor, in Salzburg zu bleiben. Ein öffentliches Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber konnte dem Trainer auch auf Nachfrage nicht abgerungen werden.

Bullen noch nicht bei 100 Prozent

Auskunftsfreudiger gab sich Jaissle beim Thema Ligastart: "Wir sind noch nicht bei 100 Prozent. Die Verletztenliste ist leider noch lang, aber wir fahren nach Altach, um dominant aufzutreten und zu gewinnen." Der Kader könnte sich in den kommenden Wochen noch etwas ändern. "Wir sind schon sehr weit und sehr gut aufgestellt. Es wird sich nicht mehr viel tun. Der eine oder andere Spieler könnte uns noch verlassen. Das Gerüst steht und ich bin sehr positiv gestimmt", erklärt Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund, der die Bullen nach der Transferzeit Richtung Bayern München verlassen wird.