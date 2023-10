MotoGP: Wechsel von Marc Márquez zu Gresini-Ducati offiziell

Marc Márquez: "Ich bin begeistert von dieser neuen Herausforderung"

Bei welchem Team Marc Márquez 2024 wieder um den WM-Titel kämpfen will, ist seit Donnerstag offiziell. Wie bereits vorab berichtet wurde, geht Márquez in der kommenden Saison für Gresini-Ducati an den Start. "Ich bin begeistert von dieser neuen Herausforderung. Es war keine leichte Entscheidung, denn es ist in jeder Hinsicht eine große Veränderung. Aber manchmal ist es im Leben wichtig, aus seiner Komfortzone herauszukommen und sich selbst auf die Probe zu stellen, um weiter zu wachsen. Was das Motorrad angeht, weiß ich, dass ich meinen Fahrstil an einige Dinge anpassen muss, und das wird nicht leicht sein. Aber ich bin mir auch sicher, dass das gesamte Team Gresini mir sehr helfen wird. Ich kann es kaum erwarten, das Team kennen zu lernen und mit ihm zu arbeiten", wird Márquez in einer Aussendung zitiert. Teamkollege von Marc Márquez bei Gresini ist übrigens sein jüngerer Bruder Alex Márquez, der bereits vor einigen Monaten seinen Vertrag verlängerte. Bei Gresini starten die Márquez-Brüder 2024 mit der Vorjahresmaschine von Ducati. Die GP23 ist das Motorrad, mit dem Weltmeister Francesco Bagnaia und dessen Verfolger Jorge Martin aktuell um den WM-Titel kämpfen.