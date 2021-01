Knalleffekt beim SAK: Schwaiger und Jukic kurz vor Rückkehr - Fötschl erklärt Rücktritt

Der SAK kommt auch während der Coronapause nicht zur Ruhe: Wie am Mittwochabend durchsickerte, gibt es bei den Nonntalern große Veränderungen. Nur wenige Monate nach seinem Rücktritt soll Präsident Christian Schwaiger in Kürze zum Fußball-Regionalligisten zurückkehren. Andreas Fötschl, der bei den Städtern als Co-Trainer und Sportlicher Leiter fungierte, erklärte am Mittwoch seinen Rücktritt.

Bereits seit Wochen gibt es Gerüchte, dass Schwaiger wieder das Präsidentenamt beim Traditionsverein übernehmen soll. Der Unternehmer hielt sich am Mittwochabend bedeckt: "Gespräche hat es ...