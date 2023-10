Salzburger Liga: Der Mittelstand muss den Abstieg fürchten

Anif und Adnet überwintern auf den Abstiegsplätzen. Über dem Strich rückt alles eng zusammen. Selbst der Tabellenfünfte Bürmoos schaut nach unten.

Die vorletzte Herbstrunde ist gar nicht nach Anifs Geschmack verlaufen. Der Ex-Westliga-Dominator, der Straßwalchen unterlag, wird vor Schlusslicht Adnet auf einem Abstiegsplatz der Salzburger Liga überwintern. Eine kleine Lücke zum Rest des Feldes ist aufgegangen.

Nur sieben Punkte zwischen Platz 5 und 14

Der vorletzte Spieltag der Hinrunde hat aber auch dem "oberen Mittelstand" nicht gefallen. Bürmoos, Golling, Henndorf, Siezenheim und Puch unterlagen, Bramberg, Straßwalchen, der SAK, Eugendorf und Thalgau verbreiterten mit Siegen das nur scheinbar sichere Tabellenmittelfeld. Den Fünften Bürmoos und die an der 14. Stelle liegenden Thalgauer trennen nur sieben Punkte. Es müsste zwar schon sehr viel passieren (drei Salzburger Westliga-Absteiger bzw. zwei bei einem Aufstiegsverzicht in der Salzburger Liga), dass es mehr als zwei Absteiger gibt. Dennoch: Anif kann mit einem Sieg gegen Adnet verkürzen und will im Winter aufrüsten.