Salzburger Liga: Hoffmann-Gala bei Henndorfer Sieg - Puch verlängert Straßwalchens Krise (mit Videos)

Straßwalchen-Trainer nicht in der Kritik

Straßwalchen kassierte beim 0:2 gegen Puch die fünfte Niederlage in Serie. Trainer Tomislav Jonjic bekommt von Sportchef Markus Chudoba Rückendeckung: "An ihm liegt es nicht. Es will im Moment einfach nicht. Eine schwierige Phase. Wir werden weiterarbeiten." In einem ausgeglichenen Spiel traf Borislav Petrovic vor der Pause nach einem Eckball per Kopf.