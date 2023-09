Salzburger Liga: Profitraum lebt nach Neustart in Kuchl

Milos Savic zeigt beim makellosen Spitzenreiter seine Qualitäten. Trotz missglückter Versuche hat er den Sprung nach oben noch nicht aufgegeben.

Das Profigeschäft ist hart. Das hat auch Milos Savic bereits erfahren müssen. Der 21-jährige Stadt-Salzburger wagte im Vorjahr den Sprung zum slowenischen Erstligisten Tabor Sežana, spielte nach einem starken Start aber schnell keine Rolle mehr. Nach dem Neustart in Kuchl sollte es im Sommer erneut nach oben gehen. Doch Engagements beim Bundesligisten Hartberg oder beim Zweitligisten Bregenz zerschlugen sich. Mit starken Leistungen für die Kuchler in den ersten Herbstrunden bewies der Offensivspieler nun: Seinen Profitraum hat er noch nicht aufgegeben.

"Ich fühle mich in Kuchl sehr wohl, aber ich bin für alles offen", sagt Savic, der sein Team am Samstag in Thalgau mit seinen Saisontoren sechs und sieben zum 6:0-Erfolg führte - dem siebten Sieg im siebten Ligaspiel. Warum es so gut läuft? Savic sagt: "Thomas Hofer ist der beste Trainer der Liga und die Mannschaft hat mindestens Regionalliga-Niveau."

Chefcoach Hofer setzt den Angreifer Savic variabel ein - auch im zentralen Mittelfeld wie in Thalgau. "Milos hat unheimliche Qualität, ist spielerisch stark, schießt Tore und ist endlich richtig fit. Es tut ihm gut, dass er jetzt eine ganze Saison bei einem Verein ist", erklärt Kuchls Trainer, der seinem Schützling den Sprung in eine Profiliga zutraut. "Der Zug ist noch nicht abgefahren, aber Milos muss noch robuster und konstanter werden."

Apropos Konstanz: Einen besseren Saisonstart als Kuchl hatten in diesem Jahrtausend nur drei Salzburger Viertligisten. Die Bestmarke: Anif gab 2002 erst in der 13. Runde Punkte ab. Hofer: "So weit denken wir nicht."