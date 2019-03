Beamter soll Video von Doping-Razzia und Max Hauke samt Nadel im Arm veröffentlicht haben

Inflagranti-Beweis mit entwürdigenden Bildern: Im Internet ist ein Video von Max Hauke mit Nadel im Arm zu sehen, an dem ein Beutel zum Blutdoping hängt. Ein Ermittler soll die Bilder in Umlauf gebracht haben.

Das Video zeigt Langläufer Max Hauke bei der Polizeirazzia wegen Dopings im Rahmen der Nordischen Ski-WM in Seefeld mit einer Bluttransfusion im Arm. Am Donnerstag wurde es von Medien verbreitet. Das Material soll von einem ermittelnden Beamten weitergegeben worden sein. Dieser wurde ausgeforscht und "vom Einsatz abgezogen", gab das Bundeskriminalamt in Wien bekannt. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Dem Polizisten drohen straf- und disziplinarrechtlichen Konsequenzen.

Auf der nur einige Sekunde langen Aufnahme ist Hauke auf einem Sofa sitzend mit einer Bluttransfusion im linken Arm zu sehen, im Hintergrund steht ein Polizeibeamter.

Razzia überführte Athleten beim Blutdoping

Hauke war am Mittwoch wie vier andere Sportler der Nordischen WM in Seefeld bei einer Polizeirazzia unter Blutdopingverdacht festgenommen worden. Laut Polizeiangaben wurde dabei ein Athlet auf frischer Tat ertappt. Hauke und sein ÖSV-Teamkollege Dominik Baldauf wurden festgenommen und am Donnerstag nach Geständnissen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihnen drohen eine Anklage wegen Sportbetrugs sowie sportrechtliche Sanktionen.

So wirkt Blutdoping

Auch estnische Athleten nach Razzia wieder auf freiem Fuß

Neben den Österreichern sind auch die beiden estnischen Sportler, die am Mittwoch im Zuge der Anti-Doping-Razzia in Seefeld in Tirol festgenommen worden waren, sind noch am Donnerstagabend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Freitag mit. Die beiden Komplizen des Sportmediziners, die ebenfalls in Seefeld verhaftet wurden, blieben indes vorerst in Haft, hieß es.

Auch gegen die Esten bestehe der Verdacht des Sportbetrugs. Sie haben laut Staatsanwaltschaft ebenfalls, wie bereits die am Donnerstagnachmittag enthafteten Österreicher Max Hauke und Dominik Baldauf und der Kasache, Eigenblutdoping gestanden und ausführliche Angaben gemacht. Daher sei nicht anzunehmen, dass die Athleten auf freiem Fuß die Ermittlungen beeinträchtigen würden.

Die beiden deutschen Komplizen des Sportmediziners, gegen die die Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Dopings nach dem deutschen Antidopinggesetz ermittelt, wurden indes in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Das Landesgericht Innsbruck müsse nun binnen 48 Stunden entscheiden, ob über sie zum Zweck der Auslieferung an Deutschland die Übergabehaft verhängt wird.

Inhaltlich könne derzeit zu den Ermittlungen und einzelnen noch ausständigen Ermittlungsschritten keine Auskunft gegeben werden, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Symbolbild: Blutbeutel

Blutbeutel sollen in Erfurt neue Erkenntnisse bringen

Im Doping-Skandal um einen Erfurter Sportmediziner hoffen die Ermittler auf weitere Erkenntnisse durch die Auswertung gefundener Blutbeutel. In Erfurt seien bei den Hausdurchsuchungen mehr als 40 davon sichergestellt worden, schrieb die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitag). Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete von mindestens einigen Dutzend kühl gelagerter Blutbeutel. Angeblich seien diese mit Tarnnamen versehen gewesen, hieß es. Die Ermittler gehen von einem internationalen Doping-Netzwerk aus, in das neben den am Mittwoch festgenommenen neun Verdächtigen weitere Personen verwickelt sein könnten.

