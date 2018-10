China vor der Haustür

Der Leuchtenhersteller Zumtobel verlagert einen Teil seiner Fertigung aus China zurück nach Serbien. Das liegt im Trend und soll die angeschlagenen Dornbirner wieder zum Strahlen bringen.

Niš liegt 250 Kilometer südlich von Belgrad und ist mit 260.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Serbiens. Hier, wo sich die Verkehrswege nach Bulgarien, Mazedonien, in den Kosovo und nach Montenegro kreuzen, hat der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel für 30 Millionen Euro ein neues Werk errichtet. Dafür verlagert man Teile der bestehenden Produktion aus China (in Shenzhen und Guangzhou) in den Westbalkan.