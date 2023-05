Ist Homeoffice gescheitert?

Homeoffice ist bei vielen begehrt, trotzdem arbeiten nur 13 Prozent auch von zu Hause. Nicht nur Großkonzerne pochen auf Anwesenheit im Büro. Das sei für den Teamgeist, die Kreativität und soziale Begegnung wichtig, sagt auch eine Expertin.

Arbeiten von zu Hause aus ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Fast eine halbe Million Beschäftigte in Österreich arbeiteten zuletzt zeitweise von zu Hause. Eine große absolute Zahl, und trotzdem sind das nur 13 Prozent der unselbstständig Beschäftigten. In manchen Firmen ist es ihnen erlaubt, überwiegend im Homeoffice zu arbeiten, in anderen maximal ein oder zwei Tage pro Woche. Angesichts des Personalmangels werben aber immer mehr Unternehmen mit dem Homeoffice-Angebot offensiv um Beschäftigte. Den Dienstort würde man bei Stellenangeboten gar nicht mehr ...