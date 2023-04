Trotz Krise bricht Salzburg beim Wohnen alle Preisrekorde

Die Immobilienbranche steht im Bann der Teuerungswelle und steigender Kreditzinsen. Die Nachfrage nach Immobilien ist zuletzt eingebrochen. Trotzdem gibt es weiter preistreibende Faktoren - speziell im Hochpreisland Salzburg.

Schön, begehrt und entsprechend teuer: Die Stadt Salzburg ist das teuerste Pflaster in Österreich.

Der aktuelle Immobilienpreisspiegel offenbart: Trotz Teuerungskrise und steigender Zinsen sind die Immobilienpreise 2022 weiter gestiegen. Und Salzburg untermauert dabei seine Spitzenposition als teures Pflaster in Österreich. Die Stadt Salzburg führt mittlerweile sowohl bei Baugründen, Eigentumswohnungen und Reihenhäusern die Preisliste der Landeshauptstädte an. Beim Mieten liegt die Mozartstadt knapp hinter Innsbruck auf Rang zwei. Und auch ganz Salzburg rangiert in allen Wohnungskategorien unter den drei teuersten Bundesländern. Der Preisspiegel der Wirtschaftskammer basiert auf tatsächlichen Immobilientransaktionen und gilt damit als verlässlicher Gradmesser ...