Die Mädels sterben aus

Vom nicht ganz gefahrlosen Einsatz gegen ganz böse Wörter.

"Ich finde, die Mädels haben das richtig gut gemacht", habe ich gesagt. Es ging nicht um Staubsaugen oder Kochen oder so. Nichts Altmodisches. Es ging um ein lässiges Internetprojekt. Das Blöde war, dass die "Mädels" schon ein bisschen über 20 waren. Da ist die Verwendung des Wortes "Mädels" sozial in etwa so geächtet wie ein Terroranschlag. Und es spielte auch gar keine Rolle, dass ich die jungen Frauen (das können Sie übrigens gefahrlos verwenden. Ich habe mich abgesichert) alle lange kenne, also seit ihrer Volksschulzeit. Sie sind Töchter von Freunden. Zu uns Eltern,

also Älteren, sagten sie einmal "No-Checkergroup". Wenn ich Genderdebatte und Menschenrechte richtig studiert habe, dürfen sie das. Erstens, weil sie jung sind. Zweitens, weil das eine geschlechtsneutrale und sexistisch unverdächtige Bosheit ist. "Mädels" ist das nicht. ",Mädels' - das sagt man einfach nicht", erfuhr ich. "Mädels" sagen nur böse, alte, weiße Männer. Es sei "unzulässig verniedlichend, ja fast schon diskrimierend".

Ich vermute, dass ähnliche Wörter wie "Mädels" auch böse, alte, andersfarbige Männer sagen, wenn sie die Töchter ihrer Freunde schon lang kennen. Aber böse, alte, andersfarbige Männer waren jetzt nicht da. Dafür

war die unböse, junge, weiße Frau da, der ich die Geschichte von dem Internetprojekt erzählte.

Ich wusste, dass sie sich mit diesem Multimedia-Zeugs auskennt, und hoffte, dass sie meine Begeisterung über das Projekt teilen würde und womöglich noch Ratschläge hätte. Hatte sie nicht. Na, vielleicht hätte sie schon, aber so weit kam es nicht, weil ich ihr ja erzählte: "Ich finde, die Mädels haben das richtig gut gemacht." Das Wort "Mädels", so viel war nach einer ausführlichen Belehrung über diskriminierenden Spracheinsatz meine Lehre, gibt es nicht mehr - ich schätze, etwa seit es das Binnen-I gibt. Nur Buben gibt es noch, aber die kommen nicht gut weg. Weil das

Anti-Mädel, sie hatte sich vom Mädels-Schock wieder erholt, sagte über ein Thema, das mir leider entfallen ist, quer über den Tisch, an dem sie allein mit Männern saß: "Ihr Buben werdet das sowieso nie richtig begreifen." Wahrscheinlich hat sie recht, egal worum es geht. Im Kontext scheint mir ihr "Buben" aber boshafter als mein "Mädels". Es beschwerte sich keiner. Buben neigen ja eher zur Wurschtigkeit. Ich habe später bei den Mädels nachgefragt und sie haben gesagt, das sei ihnen "alles so was von egal".