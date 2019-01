Verlieren hat Tradition

Ich-Kolumne SN

ICH entstamme einer Familie von Verlierern. Wir könnten straßenweise Zinshäuser auf- und zusperren mit all den Schlüsseln, die wir im Lauf der Generationen verloren haben. Normale Schlüssel, gesperrte Schlüssel, gleich zwei Schlüssel auf einmal, Schlüssel, die man nur kriegt, wenn man ein tadelloses Leumundszeugnis und saubere Fingernägel hat. Es gibt

sogar jemanden in meiner Familie - ich möchte keine Namen nennen, er fängt mit B an -, der einen Bodenschlüssel verloren hat. Das ist ein sehr großer

eiserner Schlüssel. Mit ihm schließt man heimlich Dachbodentüren auf und steigt aus einem Dachfenster.