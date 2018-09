Der Kampf um den Smartphone-Thron geht in die nächste Runde

Samsungs neues Premium-Handy im Test: Hat das Note 9 genug Kraft, um den Angriff aus China abzuwehren?

Es waren ungewohnte Wochen und Monate für Samsung: Das letzte Premium-Smartphone, das der Weltmarktführer aus Südkorea auf den Markt gebracht hatte, war wenig erfolgreich. Das S9 soll sogar jenes Modell aus der Galaxy-Reihe sein, das sich seit 2012 am schlechtesten verkauft hat (SN vom 10. August). Ein Grund dürfte der harte Gegenwind aus China sein. Konkurrent Huawei ist mittlerweile die weltweite Nummer zwei - und hat es sich zum Ziel gesetzt, Samsung bis Ende 2019 vom Thron zu stoßen. Mitentscheidend für den Kampf um die Smartphone-Krone dürften die neuen Premium-Modelle sein: Huawei will sein Mate 20 am 16. Oktober in London vorstellen - und versprach den SN vorab "Großes". Samsungs neues Flaggschiffmodell ist indes bereits seit

einigen Tagen auf dem Markt: das Note 9.