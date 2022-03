Der Krieg vor unserer Haustür markiert das Ende der Illusionen

Die Weltgeschichte wiederholt sich in einer blutigen Dauerschleife. Aus dieser deprimierenden Erkenntnis müssen wir Konsequenzen ziehen.

Wieder einmal stellt man ernüchtert fest, dass das einst vom Politikwissenschaftler Francis Fukuyama proklamierte Ende der Geschichte keineswegs erreicht ist. Im Gegenteil, die Geschichte wiederholt sich deprimierenderweise in einer blutigen Dauerschleife, und wer gedacht hat, dass ein Krieg inklusive Artillerieangriffen, Panzerkolonnen, zerschossenen Städten und millionenfach vertriebenen Zivilisten auf europäischem Boden nicht mehr stattfinden könne, sieht sich bitter getäuscht. Russland überzieht die Ukraine mit einem Angriffskrieg - einer Form der Aggression also, die völkerrechtlich unmissverständlich geächtet ist (und daher in Russland ...