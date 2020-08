Wenn das Vertrauen verloren geht

Der Kampf gegen Corona ist nur zu gewinnen, wenn die Menschen die Maßnahmen der Regierung akzeptieren. Hiebei ist zuletzt einiges schiefgelaufen.

Kollers Klartext

Mit wohltemperierten Worten und wohlgesetzten Ankündigungen in sämtlichen medialen Kanälen versucht Bundeskanzler Sebastian Kurz in diesen Spätsommertagen, Vertrauen zurückzugewinnen. Nämlich Vertrauen in die Anti-Corona-Politik der Bundesregierung. Vertrauen, das zuletzt durch eine nicht enden wollende Serie an Pannen arg ramponiert wurde. Ohne dieses Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, mit dem Politik und Behörden in den vergangenen Wochen so verantwortungslos umgegangen sind, wird es der Bundesregierung kaum möglich sein, das Land durch die in Herbst und Winter zu erwartenden schweren Wochen zu führen.

Der bisherige Höhepunkt des staatlichen Anti-Corona-Pfusches fand am vorvergangenen Wochenende an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kärnten statt. Eine in Kärnten erfolgte missverständliche Auslegung einer aus Wien ergangenen missverständlichen Anordnung hatte dazu geführt, dass Rückreisende bis zu 15 Stunden bei praller Sonne in ihren Autos ausharren mussten. Ohne Ankündigung, ohne Verpflegung, ohne Toiletten,

ohne alles. Die von dieser Behördenwillkür

Betroffenen wurden einer Gefährdung ihrer Gesundheit ausgesetzt, die die Gefahr durch das Coronavirus weit in den (an den Grenzübergängen nicht vorhandenen) Schatten stellte. Und all das, um einen Zettel auszufüllen.

Anderswo mögen wegen derlei Politikerköpfe rollen oder zumindest parlamentarische Untersuchungen stattfinden. Bei uns ist's mit ein paar bösen Aussendungen der Oppositionsparteien abgetan. Doch fest steht, dass Aktionen wie diese geeignet sind, den Bürgerinnen und Bürgern das Vertrauen, das sie in die Umsicht von Politikern und Spitzenbürokratie haben mögen, gründlich auszutreiben. Und dass besagte Bürgerinnen und Bürger dann auch jene Anti-Corona-Maßnahmen, die vernünftig und notwendig sind, möglicherweise nicht mehr mittragen wollen. Was die Bekämpfung der Pandemie in den kommenden Monaten einigermaßen erschweren würde.

Die menschenverachtende Behandlung der Kroatienrückkehrer am vorvergangenen Wochenende war die schlimmste, aber nicht die erste und nicht die einzige Panne bei der Pandemiebekämpfung. Man denke an die vom Verfassungsgerichtshof reihenweise aufgehobenen Gesetze und Verordnungen. Man denke an die Menschen, die wegen einer Verletzung der Anti-Corona-Regeln bestraft wurden, ohne dass es dafür eine rechtlich haltbare Grundlage gab. Man denke an die Wirtschaftstreibenden, die händeringend auf die versprochene Hilfe warten. Man denke an den Hagel an Kritik, der zurzeit auf den jüngsten Entwurf für ein Covid-Maßnahmengesetz aus dem Hause Anschober niedergeht. Man kann ja nachvollziehen, dass in den ersten hektischen Tagen, als Corona nach Österreich schwappte und es bei der Bekämpfung der Pandemie auf Stunden ankam, rechtliche Fehler passierten. Doch dass sechs Monate nach Beginn der Krise mitunter immer noch das Chaos regiert, ist nicht wirklich entschuldbar. Und dass trotz jahrelanger regierungsseitiger Ankündigungen von wegen "elektronischer Akt", "e-Government" und "Digitalisierungsoffensive" das Alpha und Omega der Pandemiebekämpfung im händischen Ausfüllen von Zetteln besteht, wäre lachhaft, wäre die Situation nicht so ernst.

Es sei konzediert, dass die Regierung bei der Coronabekämpfung vieles richtig gemacht hat. Die großen politischen Linien waren wichtig und richtig. Die Kommunikation war in den ersten Wochen vorbildlich. Nur so ist es gelungen, das Land von heute auf morgen auf Stand-by zu schalten. Nur so ist es gelungen, die Bevölkerung bei der Coronabekämpfung mitzunehmen. Nur so ist es gelungen, die Stimmung im Lande nicht in Richtung Panik kippen zu lassen. Nur so ist es gelungen, die Pandemie halbwegs im Griff zu behalten. Daher ist es um so schändlicher und ärgerlicher, dass sich Politik und Behörden bei der operativen Umsetzung ihrer grundsätzlich richtigen Politik fast täglich verstolpern.

Die Regierung scheint aus den Fehlern gelernt zu haben. Die Ankündigung des Bundeskanzlers, seine Coronapolitik in Zukunft mit dem ständigen Unterausschuss des Hauptausschusses des Nationalrats abzustimmen, klingt zwar reichlich technokratisch. Es handelt sich aber um einen demokratiepolitischen Durchbruch. Denn in diesem Unterausschuss sitzen Vertreter aller Parteien, die Willensbildung kann also auf breitester Basis stattfinden. Begrüßenswert ist auch der Umstand, dass die Koalition vor Beschlussfassung des neuen (und bereits in seiner Entwurfform heftig kritisierten) Covid-Maßnahmengesetzes das Gespräch mit der Opposition sucht. Möge dadurch das Vertrauen, das die Regierung in den Coronamonaten aufgebaut hat, bewahrt werden.