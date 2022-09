Wer braucht schon den Bundespräsidenten?

Warum es keineswegs egal ist, ob ein Staatsmann in der Hofburg die Fäden zieht oder ein einstiger Spaßkandidat, den der Wind des Zufalls ins Amt geweht hat.

Sieben Kandidaten, darunter nicht weniger als sieben Männer, werden sich in knapp fünf Wochen nach einem kurzem Wahlkampf der Kür zum Bundespräsidenten stellen. Und wie jedes Mal, wenn eine Bundespräsidentenwahl ansteht, werden auch diesmal in der öffentlichen Debatte die gleichen Fragen auftauchen. Die eine: Braucht Österreich überhaupt ein Staatsoberhaupt und die mit diesem verbundene Hofhaltung in der Hofburg? Die andere: Wenn schon ein Staatsoberhaupt - warum dann die aufwändige Volkswahl? Warum nicht, wie etwa unsere deutschen Nachbarn, den Bundespräsidenten durch ...