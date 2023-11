Die Kraft der Kälte

Das Eisbaden ist jedoch kein neuer Trend. Bereits Hippokrates glaubte an die positiven Effekte des kalten Wassers. Auch in Kurhäusern werden Kaltwasseranwendungen nach Kneipp schon lang als Therapie eingesetzt. Und selbst unsere Großmütter wussten schon von der Straffung des Bindegewebes durch kalte Duschen. Die Praxis des Eisbadens, auch bekannt als Kryotherapie, ist weit mehr als ein kühner Sprung in eisige Gewässer; sie ist eine gezielte Konfrontation mit Extremen zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden. Die Methode verbindet physiologische und psychologische Aspekte und stellt eine Herausforderung dar, die in verschiedenen Kulturen tief verwurzelt ist - und jetzt auch so richtig in Österreich angekommen zu sein scheint. Als Ausrüstung ist eine Schwimmhaube bzw. eine warme Kopfbedeckung empfehlenswert, da über den Kopf die meiste Körperwärme entweicht. Außerdem sind Ohrstöpsel ratsam, um den empfindlichen Gehörkanal vor dem kalten Wasser zu schützen.



Wie reagiert der Körper auf Kälte?

Bedeutung erlangt hat Eisbaden im medizinischen Kontext aufgrund seiner positiven Auswirkungen auf die menschliche Physiologie. Sie reichen von einer Verbesserung des Immunsystems, über eine erhöhte Fettverbrennung und gesteigerte mentale Klarheit bis hin zur Linderung von Entzündungen. Der Stress, den die Kälte dem Körper zufügt, fördert die Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin, was nicht nur das Immunsystem stärkt, sondern auch zu einer Verbesserung der Stimmung und zu erhöhter Wachsamkeit führt. Sich gezielt und dosiert der Kälte auszusetzen kann zudem die Durchblutung fördern und das Herz-Kreislauf-System stabilisieren. Nach dem ersten Schock, den der Körper beim Eintauchen ins eiskalte Wasser erlebt, beginnt eine Kaskade von Anpassungsreaktionen. So führt die schnelle Abkühlung der Haut dazu, dass sich Blutgefäße verengen (Vasokonstriktion), was die Durchblutung anregt und den Blutdruck kurzfristig erhöht.



Die Ideen des Eisbadens

Es gibt verschiedene Methoden des Eisbadens, von denen die Wim-Hof-Methode wohl die bekannteste ist. Sie kombiniert gezielte Atemübungen mit der sukzessiven Gewöhnung an die Kälte, um Körper und Geist zu stärken. Alternativ gibt es die Möglichkeit der Kryotherapie in medizinischen oder Wellnesseinrichtungen, bei der der Körper in einer Kältekammer Temperaturen von bis zu minus 110 Grad Celsius ausgesetzt wird. Die Wim-Hof-Methode, benannt nach ihrem Begründer, dem "Iceman" Wim Hof, stellt eine innovative Annäherung an das Eisbaden und das Management von Körper und Geist unter extremen Bedingungen dar. Diese Methode kombiniert spezifische Atemtechniken mit der schrittweisen Kälte-Exposition, um sowohl die physische als auch die psychische Widerstandsfähigkeit zu steigern. Befürworter dieser Praxis berichten von einer verbesserten Immunität, gesteigerter Energie und einer besseren Stressbewältigung.