Optimale Haarpflege im Herbst

UV-Licht, Hitze, Trockenheit und Wind: Im Sommer setzten wir unser Haar oft starken Belastungen aus. Jetzt im Herbst ist es Zeit, unseren Haaren Erholung zu gönnen und die Schäden des Sommers zu reparieren.

Badevergnügen, Sonnenschein und abwechslungsreiche Outdoor-Aktivitäten: Der Sommer ist zweifellos eine unserer liebsten Jahreszeiten. Doch UV-Strahlen, Hitze, Wind, Salz- und Chlorwasser strapazieren unser Haar und entziehen ihm seine natürliche Feuchtigkeit. Jetzt im Herbst ist es also höchste Zeit, unsere Haare richtig zu verwöhnen und mit besonders sorgfältiger Pflege und intensiver Feuchtigkeitszufuhr wieder zum Strahlen zu bringen. Feuchtigkeitsspendende Haarmasken, -kuren und Conditioner sind ein Muss, um sonnenstrapaziertes Haar intensiv zu pflegen und zu regenerieren. Dabei sollte zu Pflegeprodukten gegriffen werden, die das Haar tiefenwirksam und langanhaltend mit Feuchtigkeit versorgen. Auch reichhaltige Haaröle wie beispielsweise Argan- oder Kokosöl sind eine gute Wahl, um trockenem und sprödem Sommerhaar seinen gesunden Glanz wiederzugeben. Die Öle spenden Feuchtigkeit und Nährstoffe und machen die Haare wieder geschmeidig und leicht kämmbar. Ob Maske, Conditioner oder Öl - die gewählten Produkte sollten immer auf die individuellen Bedürfnisse der Haare und der Kopfhaut abgestimmt werden. Möchte man auf Nummer sicher gehen oder ist das Haar nach dem Sommer besonders geschädigt, sollte man einen Haarexperten zurate ziehen, der nach Analyse von Haarstruktur und Status der Kopfhaut einen individuellen Mix aus Produkten und Behandlungen zusammenstellt, um das Haar fit für die kalte Jahreszeit zu machen. Was man neben den richtigen Pflegeanwendungen sonst noch machen kann, um sein Haar nach der Urlaubssaison wieder zum Strahlen zu bringen, verrät das Stylistenteam vom Steinmetz-Bundy Privatsalon in Wien:



1. Haare waschen - so oft wie nötig, so selten wie möglich

Nach dem Sommer ist das Haar immer viel trockener. Die körpereigenen Reparaturmechanismen von Kopfhaut und Haaren wirken besser, wenn das Haar nicht täglich gewaschen wird. Weniger ist mehr, lautet dabei die goldene Regel. Natürlich spielt aber auch der persönliche Lebensstil eine Rolle, denn wer zum Beispiel täglich intensiv Sport macht, muss die Haare mitunter öfter waschen. Ist das nicht der Fall, reichen ein bis zwei Haarwäschen pro Woche.



2. Haare mit regelmäßiger Pflege nähren

Wie bereits erwähnt, braucht das Haar nach dem Sommer eine Extraportion Feuchtigkeit. Dafür ist es ratsam, am besten regelmäßig, nach jeder Haarwäsche, einen intensiven Feuchtigkeitsausgleich für Kopfhaut und Haare anzuwenden.



3. Haarfarbe auffrischen

Durch die Sonneneinstrahlung verliert die Haarfarbe ihre Brillanz und wirkt meist stumpf. Blondes Haar kann zu einem fahlen Ton verblassen oder einen ungewollten Gelbstich erhalten. Deshalb empfiehlt sich nach dem Sommer eine frische, neue Farbe. Besonders schonend ist eine Auffrischung mittels Glazing-Technik, bei der das Haar - im Unterschied zu einer Färbung - mit einer pflegenden Farbglasur überzogen wird. Nach rund 20 Haarwäschen ist der Farbton wieder ausgewaschen und der Glazing-Vorgang kann je nach Wunsch genau so wiederholt oder mit einer anderen Farbnuance umgesetzt werden.



4. Haare nach dem Sommer schneiden

Frisch geschnittene Haarspitzen sorgen immer für einen strahlenden Look, denn so sieht das Haar gleich viel gesünder aus. Bei kaputten, gesplissten Spitzen hilft am besten das Schneiden mittels Profi-Friseurschere. Dabei werden die frisch geschnittenen Spitzen durch den Hightech-Schliff der Scherenklingen förmlich versiegelt.



5. Zu viel Hitze vermeiden

Mit einem passenden Haarschnitt lassen sich natürliche Looks rasch und unkompliziert föhnen oder auch sehr gut lufttrocknen. Das Haar ist jedenfalls dankbar, wenn es eine kleine Pause von Hitzebehandlungen bekommt. Beim Einsatz von Haarföhn, Glätteisen & Co. ist professioneller Hitzeschutz in Form von Lotions oder Sprays ein Muss.