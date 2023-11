Behaglichkeit am Feuer

Der Sommer ist vorbei, aber die Draußen-Saison noch lange nicht. An der Feuerschale oder Feuertonne lässt es sich auch im Winter gemütlich zusammenkommen - gut gewärmt vom knisternden Feuer, das uns selbst bei niedrigen Temperaturen zum Verweilen im Freien einlädt.

Gewärmt verweilen an der Feuertonne.

Schneebedeckte Landschaften, Eisblumen an den Fenstern und klirrende Kälte. Wenn sich der Winter von seiner schönsten Seite zeigt, liegt ein ganz besonderer Zauber über der ruhenden Natur. Trotzdem bedeutet die Winterzeit für viele Menschen, dass sie ihre freie Zeit vermehrt innerhalb ihrer vier Wände verbringen.

Eine hervorragende Möglichkeit, vor allem die Abende trotz Kälte im Freien zu verbringen, ist ein prasselndes Feuer im Garten oder auf der Terrasse. Feuerschalen und Feuertonnen eignen sich dafür besonders. Sie sind nicht nur eine hervorragende Wärmequelle, sondern schaffen im Handumdrehen eine behagliche Atmosphäre und werden dank tanzender Flammen und knisternder Scheite schnell zum Zentrum jeder geselligen Runde. Neben der wohligen Wärme und dem magischen Flammenspiel bieten Feuerschalen und Feuertonnen außerdem die Möglichkeit, im Freien kleine kulinarische Köstlichkeiten zu zaubern. Bei der Zubereitung von Speisen können sie zwar nicht mit einem Griller oder einer komplett ausgestatteten Outdoorküche mithalten, für die Zubereitung kleiner Appetithäppchen eignen sie sich aber allemal. So bekommen Steckerlbrot, Würstchen oder Marshmallows, die über dem Feuer geröstet werden, schmackhafte Röstaromen. Moderne Feuerschalen oder -tonnen punkten außerdem mit einer effizienten Holzverbrennung, bei der kaum Rauch entsteht. So kann sich nicht nur die gesellige Runde an der wohligen Feuerstelle erfreuen, sondern auch die Nachbarn neben oder über dem eigenen Garten.



Drei Tipps für knisterndes Feuervergnügen:

Trockenes Holz

Ist das Holz feucht, brennt es einerseits nicht gut, und entwickelt andererseits eine starke Rauchbildung. Um ein Feuer erst mal richtig in Gang zu bringen, eignen sich vor allem weiche Hölzer wie Fichte oder Kiefer. Ist das Feuer schließlich gut am Prasseln, werden am besten Scheite aus Hartholz, beispielsweise von der Buche oder Eiche, nachgelegt. Diese brennen länger und entwickeln mehr Glut.

Auf die Sicherheit achten

Beim Platzieren einer Feuertonne oder Feuerschale im Garten oder auf der Terrasse sollte man einiges beachten. So sollte die angedachte Feuerstelle einen ebenen und hitzefesten Untergrund aufweisen. Alles Brennbare muss sich in sicherer Entfernung zum Feuer befinden. Auch Hecken, Sträucher und Bäume können im heißen Sommer trocken und schnell entzündlich sein, somit sollte ein Feuer im Freien nur mit genügend Abstand zu allen Seiten und auch nach oben errichtet werden.

Es sich gemütlich machen

Ein Feuer sorgt an sich schon für ein wohliges Ambiente. Noch gemütlicher wird es mit entsprechender Deko rund um die Feuerstelle. Gemütliche Gartenmöbel, Polster, Lichterketten und lichtspendende Laternen laden zum gemütlichen Verweilen im Freien ein. Aber Achtung: auch dabei wieder auf sicheren Abstand zum Feuer achten.