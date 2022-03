Die neuen Lauftrends 2022

Slow Jogging und Plogging sind Trendsportarten, die in Österreich ihren Durchbruch schaffen können. Auch der Hunger nach Laufwettkämpfen dürfte (wieder) groß sein.

Die Coronakrise hat für einen Laufboom gesorgt. In Zeiten von Homeoffice haben sehr viele neue Menschen zum Laufsport gefunden. Das zeigt eine Umfrage der Laufzeitschrift "Runner's-World", bei der 10.500 Läuferinnen und Läufer befragt wurden. Die Ergebnisse wurden bei der ISPO Munich Online 2021 vorgestellt. Dabei gaben 71 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass sie laufen, "um gesund zu bleiben". Fast genauso viele laufen der Fitness wegen. Und 65 Prozent schnüren die Laufschuhe einfach aus Spaß. Jeder vierte Teilnehmer der Umfrage ist im Sportverein, jeder dritte joggt normalerweise in einem Lauftreff. Das sind erfreuliche Zahlen!

Ob Neu- oder Wiedereinsteiger, alt oder jung, Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi: Jeder Mensch ist anders und jeder muss erst einmal eine Laufroutine entwickeln, die zu einem selbst passt. Wer ein bisschen Inspiration braucht oder für mehr Abwechslung im Training sorgen will, dem seien die folgenden Lauftrends, um nur einige zu nennen, ans Herz gelegt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus neuen und alten "Trends", die derzeit wieder im Kommen sind.

Slow Jogging

Der japanische Sportphysiologe Hiroaki Tanaka beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahrzehnten mit den gesundheitlichen Vorteilen des langsamen Laufens. "Slow Jogging" ist ein Lauftrend aus Japan, der in Österreich noch recht unbekannt ist, aber hier langsam mehr Fans findet und die besten Eigenschaften des Joggens vereint. Beim Slow Jogging machen Läufer viele kleine Schritte (nur etwa 45 Schritte in 15 Sekunden). Die Füße werden nicht zuerst mit der Fußspitze oder den Fersen aufgesetzt, sondern mit dem breiten Mittelfuß. Auch wenn es etwas ungewohnt ist und ungewöhnlich aussieht, soll der Trend die Gelenke schonen und gesünder sein als das Laufen in höherem Tempo. Der Einstieg ins langsame Laufen ist einfach, denn die Sportart eignet sich für all jene, die auch gehen können.

Plogging

Der aus Schweden stammende Öko-Lauftrend "Plogging" kombiniert Jogging und Müll aufsammeln. Plogging fördert die Kondition und stärkt mit den zusätzlichen Aufhebe-Bewegungen die Rumpfmuskulatur. Zudem findet die Trendsportart vor allem in österreichischen Städten immer mehr Anhänger und man lernt dabei zahlreiche neue Leute kennen, die ebenfalls gern laufen und auf die Natur achten. Einfach ein Müllsackerl von zu Hause mitnehmen und loslaufen! Für alle geeignet, die sich allein nur schwer fürs Laufen motivieren können.

Comeback der Laufevents?

Veranstalter von Laufwettkämpfen und Teilnehmer von Laufveranstaltungen hatten und haben es während der Coronakrise nicht leicht. Immer höhere Impfzahlen, die ausgeklügelten Coronakonzepte der Veranstalter und die wärmeren Temperaturen laden aber gerade dazu ein, 2022 wieder mal einen Wettkampf zu bestreiten. Ob Marathon, Halbmarathon, Hindernislauf, Park Run etc.: Die Auswahl an potenziellen Läufen ist groß! Nachdem seit Ausbruch der Krise viele Sportler allein oder in Kleinstgruppen ihre Laufrunden gedreht haben, kann man sich nun langsam, aber doch wieder ans Laufen in größeren Gruppen wagen. Der Kampf gegen die Uhr und in der Gruppe macht sehr viel Spaß. Und der Hunger, sich zu messen, dürfte aufgrund der längeren Abstinenz groß sein. Zudem waren Wettkämpfe wie der Salzburg Marathon für viele Läufer der Startschuss für eine erfolgreiche Laufkarriere.