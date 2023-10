Infos aus erster Hand beim Karriereforum Lehre 2023

Zum neunten Mal fand das Karriereforum Lehre statt. Dabei erklärten diejenigen, die es am besten wissen, jungen Menschen, worauf es im Berufsalltag ankommt: Lehrlinge selbst.

Volles Haus im Cineplexx Airport in der Stadt Salzburg: Dafür sorgte am vergangenen Donnerstag wieder einmal das Karriereforum Lehre. Das Karriereforum Lehre ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein willkommenes Angebot für Unternehmen, aber auch für interessierte Jugendliche. Schülerinnen und Schüler aus (fast) dem ganzen Bundesland - von Bischofshofen bis Mattsee - ließen sich für ihre Berufswahl inspirieren, knüpften wertvolle Kontakte mit Personalverantwortlichen und schossen das perfekte Bewerbungsfoto. Viele der Schülerinnen und Schüler kamen bestens vorbereitet beim Karriereforum an, mit Fragebögen für die einzelnen Aussteller. So auch Marie und Alina (beide 15): Sie interessieren sich für eine Lehre im Büro. "Ganz sicher sind wir uns da allerdings noch nicht und wollen uns einfach einmal anschauen, was es an Möglichkeiten gibt."

Vielfältiges Angebot on- und offline bei Karriereforum Lehre 2023

Der 40-minütige Spielfilm "Timeloopers" stimmte die Jugendlichen auf das Event ein. Er zeigt vier junge Menschen auf dem Weg hinaus aus dem Schulalltag und hinein in die Welt der Berufsausbildung. Was es da alles zu bedenken gibt, erleben die vier hautnah und jeder auf seine eigene Weise. Besuche bei Salzburger Unternehmen, die einen Blick hinter ihre Kulissen gewähren, dürfen im Film natürlich nicht fehlen: gerade für die Menschen, die sich für die Onlineausgabe des Events angemeldet hatten, ein Highlight.

Die Aussteller lernten sie übrigens via Livestream kennen. Profitieren können Jugendliche von diesen Inhalten weiterhin: Sie sind abrufbar auf www.karriereforum.eu.

Im Anschluss an den Film schwärmten die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher aus, um sich zu informieren - hautnah und auf Augenhöhe. Gerade das Unternehmen Spar, das im Eingangsbereich seinen Stand aufgebaut hatte, lockte viele an: mit einem Buzzerquiz, bei dem man möglichst schnell unscharfe Bilder von Lebensmitteln erkennen muss - aber noch wichtiger sind die Informationen rund um die Lehre. "Wir bieten 24 Lehrberufe an, eine Riesenauswahl, bei der für jeden und jede etwas dabei ist", ist Miriam Spindlegger überzeugt. Sie ist die Lehrlingsverantwortliche für Salzburg und Tirol. "Außerdem können junge Menschen bei uns in Summe 6700 Euro an Prämien für gute Leistungen dazuverdienen. Und nach der Lehre bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz", macht Spindlegger die Lehre bei Spar schmackhaft. Jugendlichen, die sich gerade für einen Berufsweg entscheiden müssen, empfiehlt sie: "Auf alle Fälle herausfinden, wo die eigenen Leidenschaften liegen, und Schnuppertage machen." Zum Schnuppern könne man sich einfach über die Homepage oder telefonisch melden. In Salzburg und Tirol absolvieren aktuell übrigens 300 Lehrlinge eine Ausbildung bei Spar.

Der Handelskonzern war nur einer von 25 Ausstellern, die beim Karriereforum Lehre Schülerinnen und Schülern ihre Möglichkeiten für die Zukunft aufzeigten. Ebenfalls vertreten waren kostenlose Services, die Jugendlichen wertvolle Hilfestellungen auf dem Weg zum Lehrberuf bieten: Wer Rechtsberatung braucht, ist bei der AK young gut aufgehoben, das BFI informierte über die Lehre mit Matura. Und wer die Gelegenheit verpasst hat, von Richard Schnabler, Leiter der SN-Mediengestaltung, für ein Bewerbungsfoto abgelichtet zu werden, bekommt eine neue bei Akzente Salzburg, wie Vanessa Freischlager und Robyn Dekker wissen ließen: nämlich am 17. und 18. Oktober am Akzente-Standort in der Schallmooser Hauptstraße in der Stadt Salzburg. "Wir schauen außerdem Bewerbungsunterlagen an, geben Tipps zur Jobsuche oder bieten Vorteile für junge Menschen, wie Rabatte beim Essengehen oder Fortgehen."

Neue und alte Bekannte bei den ausstellenden Unternehmen

Zum ersten Mal mit dabei beim Karriereforum Lehre war das medizinische Zentrum Bad Vigaun. "Es hilft nichts, wenn wir in Vigaun unser Süppchen kochen", sagt Sylvia Gruber, Assistenz der Geschäftsführung. "Deshalb sind wir hier, um uns als Arbeitgeber zu präsentieren und auch den einen oder anderen Lehrling zu gewinnen." Valerie Eibl (18) absolviert dort gerade die Lehre mit Matura zur Hotelkauffrau: "Ich bin an der Front in der Rezeption und im Backoffice tätig. Diese Vielseitigkeit gefällt mir." Lehrlinge sucht das Unternehmen im Hotel- und Gastgewerbe. Auch Instec will seinen Namen unter die Leute bringen: Das Unternehmen ist seit Kurzem in der Stadt Salzburg ansässig und bietet Jobs in der Installations-, Lüftungs- und Elektrotechnik. Auch Liebherr hat einen neuen Standort, in Puch bei Hallein. Seit Anfang September macht dort Viktoria Weißenbacher ihre Lehre zur Bürokauffrau: "Ich werde alle Abteilungen durchlaufen. Dadurch stehen mir viele Türen offen!"

Hillebrand bildet derzeit 19 Lehrlinge aus, wie die Verantwortliche Nadine Clement erzählt. Einige hat sie zum Karriereforum Lehre mitgebracht. Denn sie können interessierten Jugendlichen am besten erklären, worauf es im Berufsalltag ankommt: Thomas Strasser ist gerade im dritten Lehrjahr zum Zimmerer. Er schätzt vor der eigentlichen Tätigkeit noch das Team: "Wir verstehen uns gut, haben immer eine Gaudi!" Sein Kollege Rene Staufner hat im März die Lehre zum Hochbauer begonnen: "Mir gefällt am besten, dass ich sehe, dass bei meiner Arbeit etwas vorwärtsgeht!"

Das Team von karriere.SN, das hinter dem Karriereforum Lehre steht, zieht zufrieden Bilanz: "Wir freuen uns, dass so viele Interessierte gekommen sind", so der Organisator Thomas Ritter. Valerie Meikl aus dem Projektteam, die selbst eine 13-jährige Tochter hat, sagt: "Ich bin froh, dass Schulen immer mehr ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie wichtig es ist, jungen Menschen Perspektiven für die Berufswahl aufzuzeigen."

Karriereforum Salzburg, im Salzburg Congress, 19. Oktober 2023

www.karriereforum.eu