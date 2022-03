Die Kraft der Palmkätzchen

In früheren Zeiten hatten die Bauern stets große Sorge, wenn eines ihrer Tiere plötzlich von einer Krankheit heimgesucht wurde.

So war auch der Branntweinerbauer außer sich vor Angst, als sein Vieh auf der Staig einmal krank war. Niemand konnte ihm die Ursache nennen und schon gar niemand - nicht einmal der Tierarzt - wusste Rat, wie er den armen Tieren helfen könnte. Da kam eines schönen Tages eine alte Frau beim Branntweinerbauern vorbei und bat diesen um ein Nachtlager. Diese kluge Frau erkannte sofort, dass am Hof etwas nicht stimmte. Der Bauer schüttete seinem Gast sein von Kummer geplagtes Herz aus und erhielt tatsächlich Hilfe. "Vergrabe vor der Stalltür geweihte Palmkatzerln und Kräuter. Dann wirst du bald dein blaues Wunder erleben", so meinte die Alte geheimnisvoll, bevor sie sich wieder von ihrem Gastgeber verabschiedete. Der "Branntweiner" aber setzte diesen rätselhaften Rat sogleich in die Tat um. Von dieser Stunde an war das Bauerngut von allem Unglück befreit, die Tiere wurden gesund und nie wieder, so erzählt man sich, soll eines der Tiere krank geworden sein.

Lungauer Sagenschatz

