SN-REISETAG am 21. Jänner 2023 im EUROPARK

Im EUROPARK werden Reiseträume wahr: Gemeinsam mit dem Salzburg Airport veranstalten die "Salzburger Nachrichten" am 21. Jänner 2023 zum ersten Mal den SN-Reisetag im beliebten Salzburger Einkaufszentrum.

Reisefreudige Salzburgerinnen und Salzburger finden am 21. Jänner 2023 im EUROPARK ein Forum, um sich kompetent für ihre nächsten Reisepläne informieren zu lassen: beim SN-Reisetag. Bis zu 40.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag, aus Salzburg und dem benachbarten Bayern, nutzen an manchen Samstagen den zentral gelegenen Einkaufstempel an der A1. Dementsprechend sind die Ausstellerinnen und Aussteller auf einen großen Ansturm gerüstet. Rund 20 prominente Ausstellende aus der Reisebranche - von Weltkonzernen bis zu kleinen Veranstaltern - nehmen Teil, die Palette ist entsprechend breit: Sie reicht von Schiffs- über Bus-, Flug- bis zu Radreisen und von Familien- über Senioren- bis zu Städte- und Abenteuerurlauben.

Bei einem großen Gewinnspiel können die Besucherinnen und Besucher unter anderem eine einwöchige Schiffsreise gewinnen. Bespielt wird vom Veranstalter SN auch der große Vortragssaal des EUROPARK, das OVAL: Hier werden in einem ganztägigen Präsentationsmarathon Destinationen und Reisen von den Reisepartnern in Form von Fotos, Filmen und Vorträgen moderiert und präsentiert.

Der Eintritt ist natürlich frei.

Kinder werden speziell willkommen geheißen. "Wir vom Salzburg Airport nutzen die Gelegenheit, alle darauf aufmerksam zu machen, wohin man von Salzburg aus in die Welt fliegen kann", berichtet Isabella Laimer vom Salzburg Airport, "dabei genießen Sie ein angenehmes Einchecken und Abheben von Zuhause in die ganze Welt, über unsere Drehscheiben in Europa kommt man überall hin!" Der Leiter des SN Mediaservices, Christian Strasser, pflichtet bei: "Die Reiselust ist nach langer Abstinenz wieder da und der Wunsch, neue Destinationen zu entdecken. Wir haben ein breites Angebot für jeden Geldbeutel, gepaart mit Unterhaltung und Gewinnchancen!"

Weitere Informationen folgen in Kürze!