ESG rückt in der Immobilienbranche in den Fokus

Kriterien wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind für Investoren entscheidend. Die internationale Immobilienbranche muss verstärkt auf diese Kriterien Rücksicht nehmen.

Gerade im Neubau gewinnen ESG-Kriterien immer mehr an Bedeutung

PlanRadar, eine digitale Bau-, Immobilien- und Facility-Management-Plattform, hat das Whitepaper "ESG in der Immobilienbranche" veröffentlicht (ESG: Environmental, Social, Governance, Anm.). Darin wird untersucht, wie ESG-Strategien dazu beitragen, Investitionen in der Bauindustrie in ganz Europa anzuregen, und welche Bedeutung digitale Tools bei der Gewährleistung künftiger Finanzierungen einnehmen.

Immobilien: Enorme geschäftliche Vorteile mit ESG

Das Whitepaper hebt hervor, dass ESG-Praktiken mehr als nur die Einhaltung vorgeschriebener Richtlinien sind, sondern enorme geschäftliche Vorteile bieten können. Das könnte auch der Grund sein, warum 52 Prozent der Private-Equity-Investoren ESG als Strategie zur Steigerung des Vermögenswerts einsetzen und die Hälfte von ihnen ebenfalls eine Anlagestrategie verfolgt, die ESG ausdrücklich mit einschließt.

Die Daten basieren auf Recherchen führender Beratungsunternehmen, darunter beispielsweise Deloitte, und zeigen auf, wie Bauunternehmen, die sich mit emissionsarmen Bauweisen und umweltfreundlicher Immobilienentwicklung befassen, attraktiv für Investoren sind. Laut neuesten Schätzungen belaufen sich die weltweiten ESG-Vermögenswerte auf mehr als 23 Billionen US-Dollar.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse des ESG-Whitepapers ist, dass Immobilienbesitzer, die sich auf die Erreichung von ESG-Zielen konzentrieren, häufig einen höheren Return on Investment erzielen und dass diese Renditen umso schneller steigen, je zügiger die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. Dies hat dazu geführt, dass die Integration von ESG-Strategien in die technische Due-Diligence-Prüfung von Immobilienanlagen immer wichtiger wird, um einen größeren Nutzen zu erzielen.

Erhebung von ESG-Daten und Berichterstellung ist anspruchsvoll

Der Integrationsprozess kann langwierig sein und ist in der Datenauswertung, Berichterstellung und Zielabstimmung auf das Fachwissen Dritter angewiesen. Außerdem ist er mit erheblichen Vorlaufkosten verbunden, denn es müssen aussagekräftige Daten vorliegen, aus denen hervorgeht, dass die Prozesse und Vorschriften für sichere und bewohnbare Gebäude korrekt eingehalten wurden. Die Erhebung von ESG-Daten und die Erstellung von Berichten sind angesichts des Umfangs der ständig neu entstehenden Normen und Richtlinien anspruchsvoll, ebenso wie das Führen von Aufzeichnungen über Projektdokumente, Verträge, Pläne und Protokolle in verschiedenen Projektlieferketten.

Wichtiger Investitionsfaktor ESG

"ESG wird zu einem wichtigen Investitionsfaktor, da die Protokolle alle ESG-Risiken, Strategien zur Risikominderung, damit verbundene Kosten und Annahmen, die während des Due-Diligence-Prozesses identifiziert werden, umfassen müssen", sagt Ibrahim Imam, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von PlanRadar. "Diejenigen im Immobiliensektor, die dieses Unternehmenskriterium ernst nehmen und das Potenzial digitaler Tools zur Unterstützung einer effektiveren Datenverwaltung in Betracht ziehen, werden ihre Führung verbessern, den sozialen Wert steigern und negative Umweltauswirkungen verringern, was dem Markt einen dringend benötigten Vertrauensschub verleiht und vor wirtschaftlicher Instabilität schützt."