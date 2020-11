Peter Schröcksnadel: "Skifahren wird dämonisiert"

Nach vielen Touristikern appelliert nun auch Österreichs wichtigster Skisportfunktionär, ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, an die Regierung, trotz Pandemie eine Saison zu ermöglichen.

Gemeinsam mit Richard Walter, dem aus St. Anton am Arlberg stammenden Präsidenten des Österreichischen Skischulverbands, stärkte der langjährige Chef des heimischen Skiverbands, Peter Schröcksnadel, am Montag der Bundesregierung den Rücken: Die von führenden Politikern in Nachbarländern geführte "Kampagne gegen den Wintersport" gehe mit einer "alles andere als evidenzbasierten Dämonisierung des Wintertourismus" einher, die "uns eher als hilflose Ersatzhandlung erscheint". Außerdem liefere sie den Vorwurf mit, dass jene Länder, die das Aufsperren ihrer Wintersporteinrichtungen erwögen, verantwortungslos handelten. "Umso ...