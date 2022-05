Achtung, Ufo! Gespräch mit einem professionellen Himmelsbeobachter

Ist da jemand? Weil immer mehr Himmelsphänomene gemeldet werden, nimmt jetzt auch die Wissenschaft das lange nur belächelte Thema unter die Lupe.

Der Blick in den bestirnten Nachthimmel lässt niemanden kalt. Da sind zunächst jene, die vor Ehrfurcht erstarren. So ging es dem Philosophen der Renaissance, Blaise Pascal. Er verriet einmal, dass er sich immer zutiefst geängstigt habe, wenn er "in die eisigen, abgründigen Tiefen des Alls" blickte. Anders der Psychologe und Philosoph William P. Clark. Er schrieb in seinem Werk "Spirituality Without Faith": "Ich lag auf dem Rücken unter den Sternen und den unsichtbaren Galaxien ..., und ich war mit allem ...