Austrospace-Chef Dieter Grebner: Von Puch aus gestartet in Richtung Weltall

In der Raumfahrt habe Österreich weit mehr zu bieten, als man ahnt, sagt Austrospace-Chef Dieter Grebner. Der Salzburger ist mit seiner Firma vorn dabei.

Wer bei Raumfahrt nur an Mondlandung oder Marsmission denkt, liege falsch, sagt Dieter Grebner. "Fast jeder nutzt die Errungenschaften der Raumfahrt täglich, sei es beim Navi im Auto oder der Wetterprognose am Handy. Auch Telekommunikation wird künftig ohne Satelliten und Trägerraketen, die diese ins All bringen, nicht mehr möglich sein, wenn wir nicht ganz Europa mit Masten zupflastern wollen. Und autonomes Fahren oder Fliegen ginge gar nicht."

"Wir sehen uns selbst viel zu wenig als Technologieland"

...