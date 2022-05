Der oberste Historiker des Vatikan zu den Templern: "Der Orden ist erloschen"

Bilanz nach mehr als 700 Jahren. Der Vatikan ist daran interessiert, dass jetzt das Schicksal der Templer fundiert geklärt wird.

Der französische Ordensgeistliche Bernard Ardura ist seit 2009 Präsident des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaften. Als Historiker für Kirchengeschichte ist ihm die Aufklärung der Causa Tempelritter nicht nur im Namen des Vatikans ein Anliegen.

Er empfing die SN zu einem Exklusivinterview in Vatikanstadt.

Monsieur le Président, was ist Ihre Aufgabe als Präsident des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaften? Bernard Ardura: Das Komitee ist eine Einrichtung der Römischen Kurie mit Sitz in Vatikanstadt. Papst Pius XII. gründete es am 7. April ...