Guter Schlaf führt zu besserer Immunabwehr

Rund ein Drittel der Menschen in Österreich leidet an Schlafproblemen. Eine Expertin gibt Tipps für eine gesunde Nachtruhe.

Während wir uns zur Ruhe legen, fängt für den Körper die Nachtschicht an: Er sortiert Eindrücke des Tages, lädt die Energiedepots auf, kurbelt Wundheilungsprozesse an und stabilisiert das Immunsystem. Anlässlich des Welt-Schlaftags am Freitag machen Expertinnen und Experten auf die Bedeutung von Schlaf aufmerksam.

"Schlaf regeneriert uns auf allen Ebenen", sagt Brigitte Holzinger, Psychologin und Psychotherapeutin sowie Leiterin des Instituts für Bewusstseins- und Traumforschung in Wien. Neben der körperlichen Regeneration werden Gedächtnis- und Konzentrationsleistung im Schlaf wiederhergestellt. "Auch ...