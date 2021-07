Der Olymp als Herberge: Was braucht es, um Sternekoch zu werden?

"Talent, Ausdauer, Fleiß und eine Prise Besessenheit", antwortet der Koch Eckart Witzigmann darauf. Ein Lokalaugenschein im Koch-Olymp.

Es war im September 2005. In der Fachhochschule Urstein saßen die Studenten dicht an dicht im Hörsaal. Ein Kochkünstler hielt einen Vortrag über Gastronomie: Jörg Wörther. Er holte weit aus und erzählte von seiner Lehrzeit. Ein Tag bestand für ihn damals nicht aus Arbeitsstunden, sondern nur aus Arbeit. Es war eine harte Zeit. In seinen Wanderjahren kannte sein Ehrgeiz keine Grenzen mehr. In München etwa arbeitete Wörther in der Küche des Hotel Sheraton. Das hat ihm nicht gereicht. In seiner ...