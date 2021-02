Blümel geht in die Offensive

Keine Spenden der Novomatic an die Partei, keine Spenden an parteinahe Vereine: Das versichert Gernot Blümel eidesstattlich.

Wenn eine Partei unter Druck ist, fliegen auch die Freud'schen Fehlleistungen tief: Karoline Edtstadler, am Freitag im ORF zur Verteidigung des angeschlagenen Parteikollegen Gernot Blümel ausgerückt, verhaspelte sich vielsagend: "Ich habe überhaupt keinen Grund an der Amtsfähigkeit von Sebasti-, ah: Gernot Blümel zu zweifeln."

Dieser ging Freitagnachmittag in die Offensive. Er legte eine eidesstattliche Erklärung vor, in der er versichert, dass weder die von ihm geführte ÖVP Wien "noch die mit mir medial in Verbindung gebrachten Vereine" Spenden ...