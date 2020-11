Corona-Massentests: Freiwillig - aber mit Nachdruck

Die Massentests könnten laut ersten Überlegungen vor allem in Schulen und Drive-in-Teststationen stattfinden. Viele andere Details zum großen Coronatest werden derzeit ebenfalls noch diskutiert. Etwa die Freiwilligkeit.

Die Nebel lichten sich nur langsam, aber fest steht: Ohne die massive Unterstützung von Städten und Gemeinden wird die Umsetzung der von der Regierung geplanten Massen-Schnelltests nicht funktionieren. So lautet auch der Befund des Bundesheers, das für die Logistik zuständig ist und sich die Massentestungen in der Slowakei und in Südtirol genau angesehen hat. "Wir unterstützen gern", sagt etwa der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) im SN-Gespräch. Aber vorher müsste noch einiges geklärt werden: Wo und wie könne das Ganze ...