Innenminister Kickl: "Asyl a la Carte wird es nicht geben"

Innenminister Herbert Kickl bekennt sich zu einer restriktiven Asylpolitik. Die Zahl der Außerlandesbringungen und der Aberkennungsverfahren erreichte einen Höchstwert.

Im vergangenen Jahr seien 12.611 abgelehnte Asylbewerber außer Landes gebracht worden. Dies sei "die höchste Zahl von Außerlandesbringungen von illegalen Migranten" seit Einrichtung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, berichtete Peter Webinger, zuständiger Sektionschef im Innenministerium. 6000 Asyl-Aberkennungsverfahren seien eingeleitet werden, das sei ein Plus von 400 Prozent. 1600 dieser Verfahren hätten mit der Aberkennung des Aufenthaltstitels geendet. Innenminister Herbert Kickl zeigte sich in der gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem höchsten Asylbeamten zufrieden: "Die Richtung stimmt", im Vergleich zu 2017 sei "ordentlich etwas draufgelegt" und "ein ordentlicher Turbo gezündet" worden, sagte er.

Kickl bekannte sich zu einer "restriktiven und qualitativ hochwertigen Asylpolitik mit klarer Trennung von Asyl und Zuwanderung". Und zwar "streng nach rechtsstaatlichen Kriterien auf allen Stufen des Verfahrens", wie der Minister hinzufügte. Damit nahm er Bezug auf die jüngste Diskussion um seine Person. Der Innenminister hatte in mehreren Interviews die Menschenrechtskonvention in Frage gestellt, die Opposition und der Bundespräsident hatten dies heftig kritisiert.

Auch Kickl übte Kritik, und zwar an seinen Kritikern. Auch die Abschiebung abgelehnter Flüchtlinge sei "ein rechtsstaatlicher Akt", auch dann, wenn dies gegen den Willen des Betroffenen geschehe. "Es gibt kein effizientes Asylsystem ohne effizientes Rückführsystem", sagte Kickl, und: "Ein Asyl a la Carte wird es in meiner Ressortführung nicht geben." Es gehe nicht an, dass seine Beamten der Unmenschlichkeit und des Amtsmissbrauchs bezichtigt würden, wenn einmal ein Asylbescheid negativ sei. Den Medien warf Kickl vor, oftmals bei der Berichterstattung nur die "Rühr- und Tränenvariante" zu bringen, nicht aber die Fakten.

Grundsätzlich gebe es bei Asylentscheidungen eine "Trendumkehr", war bei der Pressekonferenz zu erfahren. Die Zahl der positiven Entscheidungen sei um acht Prozent gesunken, die Zahl der negativen Entscheidungen um elf Prozent gestiegen. Und noch eine Zahl: Unter den Abgeschobenen waren 42 Prozent strafrechtlich rechtskräftig Verurteilter. Dass es auch Abschiebungen nach Syrien geben werde, wollte Kickl nicht ausschließen.

