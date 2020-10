Die FPÖ ist wieder einmal weg. Der Coronaüberdruss bewegte keine Wähler. Doch beides könnte sich relativ rasch ändern.

Die Wiener Freiheitlichen, die noch vor fünf Jahren nach dem Bürgermeistersessel griffen, sind am Sonntag in die tiefe Einstelligkeit abgestürzt. In der Bundespartei rumort es. Die FPÖ ist auf ihr politisches Existenzminimum reduziert. Doch wer glaubt, dass es nun mit dieser Partei aus und vorbei sei, der irrt gewaltig.

Zählt man die Stimmen der FPÖ und der Liste Strache zusammen, kommt man in etlichen großen Wiener Arbeiterbezirken auf einen Wert von knapp 15 Prozent. Das ist exakt so ...