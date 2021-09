Pressestatements über die Regelungen im Wintertourismus mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und per Videozuschaltung Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) - zu sehen ab 11 Uhr hier im Livestream!

Livestream ab 11 Uhr:

Bundeskanzler Sebastian Kurz gab der Debatte einen neuen Schub: In deutschen Medien stellte er in den Raum, dass etwa Après-Ski-Veranstaltungen in dieser Saison nur noch von Covid-Geimpften besucht werden könnten - für den Fall, dass die Auslastung der Intensivstationen weiter zunimmt. Vizekanzler Werner Kogler legte am Samstag nach und empfahl nachdrücklich die Impfung für alle, die sicher sein wollten, dass sie im Winter in Konzerte, Kinos und Gasthäuser gehen dürfen.

Welche Regelungen für den Wintertourismus konkret geplant sind, soll am Montag verkündet werden. Offensichtlich ist schon jetzt, dass der Druck auf Ungeimpfte kontinuierlich erhöht wird. Konkret bedeutet das, dass Covid-Tests in all ihren Varianten langsam immer weniger für Orte des öffentlichen Lebens ausreichen dürften. Und stattdessen eine vollständige Impfung vorgeschrieben sein wird, alternativ dürfte für Genesene eine einzelne Nachimpfung ausreichen.