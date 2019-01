Die verdrängte Schande

Eine Schriftstellerin im Gespräch. Francesca Melandri beleuchtet in ihrem neuen Roman "Alle, außer mir" Italiens Kolonialpolitik in Afrika.

Plötzlich steht vor der Tür der Lehrerin Ilaria in Rom ein junger Afrikaner. Er behauptet, mit ihr verwandt zu sein. Tatsächlich steht in seinem Ausweis Attilio Profeti. Das ist der Name ihres Vaters. Die 46-Jährige beginnt daraufhin eine Spurensuche. Sie rollt eine Familiengeschichte auf, die über drei

Generationen reicht und zugleich Italiens jüngere Geschichte erhellt. Denn Attilio ist Teilnehmer des Abessinien-Feldzugs in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre gewesen und hat sogar zur ideologischen Rechtfertigung von Italiens rassistisch geprägtem Kolonialismus beigetragen.