Was am 8. Dezember gefeiert wird

Zu Mariä Empfängnis füllen sich eher die Geschäfte als die Kirchen. Salzburg preschte 1984 vor.

Maria ist eine besonders wichtige Frau in der katholischen Kirche. Durch sie wurde Gott als Mensch geboren und damit begreifbar. Sie gilt als Fürsprecherin der Frauen und ihr Gebet, das Ave Maria, gehört zu den meistgesprochenen der Christenheit. Am 8. Dezember wird Mariä Empfängnis gefeiert - jener Tag, an dem Maria von ihrer Mutter Anna empfangen wurde. Die Besonderheit: Anders als alle anderen Menschen seit Adam und Eva wurde Maria ohne Erbsünde empfangen. Sie gilt damit von Anfang an als besonders von Gott auserwählt.

Der 8. Dezember ist der einzige gesetzliche Feiertag in Österreich, an dem die Öffnung der Geschäfte erlaubt ist. Diese Regelung gibt es bundesweit seit 1995. In Salzburg erlaubte Landeshauptmann Wilfried Haslauer senior 1984 erstmals das Einkaufen am 8. Dezember. 1985 wurde er dafür vom Verfassungsgerichtshof verurteilt.