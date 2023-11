S-Link: Bürgerbefragung in der Stadt Salzburg beendet - jetzt wird ausgezählt

Die Frage auf dem Stimmzettel am Sonntag lautet: "Soll für das Bahnprojekt S-LINK ein unterirdischer Tunnel vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz und unter der Salzach hindurch bis in den Süden der Stadt Salzburg gebaut werden?" Abgestimmt werden kann mit Ja oder Nein. An der Fragestellung gibt es Kritik. Diese sei irreführend, weil der unterirdische Tunnel nicht bis zur Stadtgrenze oder gar darüber hinaus führen werde (sondern je nach Variante bis zur Alpenstraße Höhe Akademiestraße, bis Friedensstraße oder bis zur Hellbrunner Brücke). Und: Der Verfahrensrichter hat bei der entscheidenden Sitzung der Hauptwahlbehörde gegen die Befragung gestimmt. Der Jurist argumentierte, dass das Projekt überregional sei und keine Sache des eigenen Wirkungsbereichs der Stadt Salzburg betreffe.

Die Stadt-Salzburger dürfen dennoch am Sonntag abstimmen, weil hier eine Befragung beantragt worden ist. Das funktioniert nach Salzburger Stadtrecht, wenn mindestens 2000 gültige Unterschriften eingereicht werden. Dann muss die Hauptwahlbehörde eine Befragung zulassen. Die Landesregierung hat aber angekündigt, dass es Mitte des Jahres 2024 eine landesweite Abstimmung zum Projekt S-Link geben wird. Dieses Ergebnis soll dann bindend sein. Das heißt, dass auch die Stadt-Salzburger ein zweites Mal befragt werden.

Die Stadt öffnet 46 Abstimmungslokale, und zwar von 7 bis 16 Uhr. Ein vorläufiges Ergebnis dürfte gegen 18 Uhr vorliegen - allerdings sind zu diesem Zeitpunkt die Wahlkarten noch nicht ausgezählt. Gegen 18 Uhr dürfte aber schon ein Trend vorhanden sein. Das offizielle Ergebnis inklusive Wahlkarten dürfte wohl zwischen 19 und 20 Uhr feststehen.