Pflegeskandal in Salzburg: Haben Sie Fehler gemacht, Herr Schellhorn?

Der Sozialreferent und Grünen-Chef spricht im SN-Interview über seine Verantwortung im Pflegeskandal rund um das Senecura-Heim in Lehen und ob er der grüne Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2023 bleibt.

Vor der Abreise zur Sozialreferenten-Konferenz nach Wien treffen die SN Heinrich Schellhorn in seinem Büro. Die Hemdsärmel hat er aufgekrempelt, vor ihm liegt eine Mappe, die immer dicker wird. Aufschrift: "Senecura". Am Freitag trifft Schellhorn den Volksanwalt, um über den verheerenden Bericht zum Pflegeheim in Lehen zu sprechen.

Im Mai 2021 hat die Heimaufsicht festgestellt, dass 8 von 19 Bewohnern Gewicht verloren hatten, sie unterernährt sind. Wenn das kein Missstand ist, was dann? Es hat seit April 2021 ...