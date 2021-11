Salzburger Landeskliniken melden die totale Überlastung

Mit einer "Überlastungsanzeige" an die Politik warnen die Spitalspitzen, die medizinische Versorgung bald nicht mehr garantieren zu können.

Das hat es in der Geschichte der Gesundheitsversorgung in Salzburg bisher in dieser Dimension noch nicht gegeben. Am Montag hat der Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken, Paul Sungler, dem Spitalserhalter - dem Land Salzburg - mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer und seinem Stellvertreter Christian Stöckl (beide ÖVP) an der Spitze eine sogenannte Überlastungsanzeige geschickt. Gegen 17 Uhr ging die Information auch an alle Primarärzte und an den Aufsichtsrat des Spitals.

In dem Schreiben, das den SN vorliegt, betont Sungler, dass ...