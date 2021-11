Salzburgs Grüne fordern sofortigen Lockdown im Bundesland

LH-Stv. Heinrich Schellhorn hofft auf ein rasches Einlenken von Landeshauptmann Wilfried Haslauer. "Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht", meint der Grünen-Chef.

Seit Montag ist Feuer am Dach. Die Salzburger Landeskliniken haben eine sogenannte Überlastungsanzeige gestellt, die Situation im größten Spital des Landes ist angesichts der Covidsituation dramatisch.

Am Dienstag hat der grüne Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn nun einen sofortigen Lockdown im Bundesland Salzburg gefordert. "Wir sind in der größten Gesundheitskrise des Landes Salzburg seit dem Zweiten Weltkrieg", sagte Schellhorn eindringlich. Er wolle diesen Hilferuf aus dem Spital an die Politik, der am Montag gekommen sei, nicht ungehört lassen. "Die bisherigen ...