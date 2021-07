Oberhofen: Er macht aus kleinen Bohnen edlen Kaffee

Kleine grüne Bohnen haben es Matthias Rinderer aus Oberhofen angetan. Geröstet verwöhnt er damit immer mehr Kaffeeliebhaber.

Es ist der Duft von frischem Kaffee, der in Matthias Rinderer ganz viele Kindheitserinnerungen weckt. Und sie haben ihn bis heute nicht losgelassen. "Gemeinsam Kaffee trinken, sich zusammensetzen, das war in meiner Familie immer ganz wichtig. Das ist für mich gleichbedeutend mit Gemütlichkeit und Gemeinschaft", erzählt der 38-Jährige aus Oberhofen.

Gut könne er sich noch an die Mokkakanne bei den Großeltern erinnern. Viel später habe der Kaffeevollautomat in der Familie Einzug gehalten. Ein Haushaltsgerät, nach dem man in ...